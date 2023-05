per Mail teilen

Die Hälfte des Maimarkts ist vorbei. Die Veranstalter haben eine erste Bilanz gezogen. Rund 120.000 Menschen haben die Messe bereits besucht - rund 35.000 mehr als im Vorjahr.

Die gestiegenen Besucherzahlen erklärte sich die Geschäftsführung am Donnerstag damit, dass der Maimarkt dieses Jahr erstmals nach Corona wieder fast in gewohnter Größe stattfinden kann. Mit insgesamt mehr als 1.000 Ausstellern ist das Angebot deutlich gestiegen. Vor einem Jahr hatte es rund 900 Stände gegeben.

BUGA und Maimarkt profitieren voneinander

Außerdem sehen die Veranstalter Synergieeffekte mit der Bundesgartenschau, die zeitgleich in Mannheim stattfindet. Die BUGA könnte Besucher anziehen, von denen auch der Maimarkt profitiert.

Veranstalter: Aussteller sind zufrieden

Auch die Ausstellerinnen und Aussteller seien bisher zufrieden. In diesem Jahr sind vor allem Angebote zu Reisen und Urlaub gefragt. Die beliebtesten Ziele liegen in Deutschland, vor allem Reisen in die Region werden oft gebucht.