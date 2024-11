per Mail teilen

Namaste, ihr Wassernixen und Wassermänner – heute wird es nass. Es geht an den Sauerbrunnen in Longuich an der Mosel. Denn Wasser kann unglaublich entspannend sein – auch wenn wir Actionhelden zu Wasser eher ein gespaltenes Verhältnis haben...

Einfach zurücklehnen und entspannt zuhören

Du hast vergessen, wie du entspannen und mal wieder so richtig bei null ankommen kannst? Dann schalt ein und lehn' dich zurück! Denn unser Actionheld muss es wissen: Nach einem anstrengenden Tag als Kopfgeldjäger, Elite-Soldat oder gottverdammte letzte Hoffnung der Menschheit, da ist es wichtig, abzuschalten.

Die neue Staffel Knallhart entspannt gibt es ab 4. Oktober 2024 immer freitags in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

