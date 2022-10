Knallhart entspannt

Tschüss Alltagsstress, Yippie-ya-yeah Entspannung! Mit mir, der deutschen Stimme von Bruce Willis! Bei mir gibt's das volle Paket: Ruhe, Natur und jede Menge süße Tiere... 15 Minuten in den schönsten Ecken der heimischen Natur - Entspannung auf meine Art.

Vom Action- zum Entspannungshelden

Mein Motto ist: Meditation statt in die Mangel nehmen, Tiefenentspannung statt schmutziges Tanktop, flauschige Vögelchen statt fieser Verfolgungsjagden. Ich weiß, wovon ich spreche: Jahrelang nur Action, ständig fliegt einem was um die Ohren, da hatte ich Entspannung nötig. Ich weiß, wie man wieder runterkommt. Und ich kenne atemberaubende Orte mitten in der idyllischen Natur: niedliche Küken im Westerwald, ein versunkenes Wrack im Laacher See, Wildkatzen in der Kroppacher Schweiz - und manchmal gehe ich sogar für Harry Potter auf Kräutersuche.

Die deutsche Stimme von Bruce Willis: Manfred Lehmann Wenn Bruce Willis in Filmen deutsch spricht, steckt dahinter immer der Schauspieler Manfred Lehmann. Manfred Lehmann picture-alliance / Reportdienste Britta Pedersen Vita Manfred Lehmann ist Jahrgang 1945 und in Berlin geboren. Er steht seit Anfang der 1970er-Jahre vor der Kamera. Als Schauspieler schaffte er den internationalen Durchbruch an der Seite von Klaus Kinski 1984 in "Geheimcode: Wildgänse". Heute kann kann Lehmann auf eine beeindruckende Film- und Fernseh-Karriere blicken. Den in Idar-Oberstein geborenen Schauspieler Bruce Willis synchronisierte Lehmann in allen dessen großen Filmen. Darüber hinaus lieh Lehmann seine Stimme auch Gérard Depardieu, Kurt Russel oder Willem Dafoe und taucht als deutsche Stimme in Haupt- und Nebenrollen unzähliger amerikanischer Fernsehserien seit Ende der 1960er-Jahre auf. Außerdem ist Lehmann erfolgreich als Werbesprecher tätig.

Also, macht es euch bequem: auf einem Stuhl, Sessel, Astronautensitz in einer Raumkapsel, egal. Was euch gerade passt. Hauptsache, ihr fühlt euch wohl. Wir hören uns!

Ab dem 2. November 2022 gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge: Ab dem 2.11. exklusiv in der ARD Audiothek, ab dem 9.11. überall, wo es Podcasts gibt.