Sarma ist ein Gericht aus der Balkanküche. Es ist vergleichbar mit unseren Kohlrouladen.

„Sarma ist das Superfood aus Serbien quasi.“

Oma Katharina ist es wichtig zu betonen, dass Sarma nicht das Gleiche ist Kohlrouladen.Ursprünglich stammt die 76-Jährige aus Serbien, wo das Gericht sehr beliebt ist. Katharina kennt das Rezept von ihrer Mutter und hat es über die Jahre verfeinert. Und jetzt wandert es zu Micha. „Micha liebt Sarma“, weiß seine Oma. Und ein Festtag ist es in jedem Fall, wenn ihr Enkel den langen Weg von Balingen nach Büsum reist, um von ihr zu lernen, wie man Sarma kocht.

Katharina hat ihr Sarma-Rezept aufgeschrieben. Ihr findet es in der Galerie.

Micha und seine Oma trennen fast 1.000 Kilometer. Sie ist nämlich vor circa 20 Jahren von der Schwäbischen Alb an die Nordseeküste gezogen, weil ihr der Norden so gut gefällt. Früher hat Micha seine Oma jede Woche gesehen, heute nur noch wenige Male im Jahr. „Ich habe einfach so viel zu tun und Büsum ist nicht der nächste Weg. Aber ich telefoniere mindestens zweimal die Woche mit ihr“, erzählt er. Die beiden haben ein enges Verhältnis. „Wir ticken manchmal gleich emotional. Das heißt, sie ist auch ein Mensch, der mich verstehen kann.“

„Die Weisheit von meiner Oma ist für mich einfach ein Ratgeber.“

Ein Ratgeber, nicht nur, was das Essen angeht. „Meine Oma ist trotz ihres Alters sehr, sehr junggeblieben im Kopf. Sie ist eine Frau, die immer noch Visionen, immer noch Ziele hat. Das bewundere ich mega. Dazu kommt, dass sie ein sehr familiärer Mensch ist. Sie ist auch der Mensch, der immer guckt, dass sich die Enkelkinder bei ihr melden und man sich zusammen trifft. Sie verbindet so die Familie ein bisschen.“