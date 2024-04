Pauline hat eine große Leidenschaft: Kung Fu. Die 10-Jährige trainiert regelmäßig in Tübingen. Sie hat einen Preis bei einer Talentshow in China gewonnen und hat große sportliche Ziele:

Ich möchte bei der Weltmeisterschaft dabei sein. Dafür muss ich aber erstmal in die Nationalmannschaft kommen.

Die Talentshow in China

Die 10-Jährige nimmt an einem Wettkampf teil und gewinnt ein Ticket nach China zu einem großen Talentwettbewerb: „Ich dachte, dass ich es einfach mal ausprobiere. Ich habe gar nichts erwartet.” Für Pauline geht es nach China und dort ist sie Teil der Talentshow Chinese Bridge. In der Sportart Wushu, einer Kombination aus traditionellen chinesischen Kampfkünsten, gewinnt sie einen Preis und darf auch im chinesischen Fernsehen auftreten. „Vor und nach dem Auftritt war ich total aufgeregt. Aber irgendwie habe ich es hinbekommen. Ich weiß gar nicht wie, aber irgendwie habe ich es hinbekommen.”

Mit 10 Jahren: Leidenschaft Kung Fu

Ganz fremd ist Pauline China nicht. Als Pauline 4 Jahre alt ist, zieht ihr Vater Robert beruflich nach Hongkong. Pauline wächst mit chinesischer Sprache und Kultur auf: „Als wir wieder nach Deutschland gezogen sind, hatte ich Lust weiterzumachen. Und dann habe ich in einer Schnupperstunde Kung Fu ausprobiert und ich fand es toll.” Vater Robert erzählt: „Wir sind natürlich unglaublich stolz!” Aber für Robert ist auch wichtig: Das Kind sein soll im Vordergrund stehen. Paulines Vater möchte seiner Tochter zwar alles ermöglichen, aber die Schule hat Priorität. Die Leiterin der Wushu-Akademie in Tübingen sagt: „Pauline gehört zu der Gruppe Mädchen, die sehr motiviert sind. Das bringt in der ganzen Gruppe sehr viel, weil sie gegenseitig sagen: Ich will diese Bewegung können und diese.” Und Paulines Motivation ist ihr anzumerken. Stolz präsentiert sie ihren Pokal und die Urkunde von ihrer großen Reise nach China.

Kung-Fu-Talent Pauline gewinnt Talentshow