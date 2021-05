per Mail teilen

Viele Mütter kennen das Problem: Nach der Geburt bekommen sie ihr Gewicht nicht mehr in den Griff. „Alle Mamas, die nach einem Kind zugenommen haben, haben die gleichen Gedanken:

Man hat das Wunder auf die Welt gebracht, aber man hat diese Kilos noch und denkt, AAAhhhh!“

Bei Jessica waren es sehr viele Kilos zu viel. Bei 1,63 Meter wog sie nach der zweiten Geburt 110 Kilo. „Ich hatte keine Luft und keine Ausdauer mehr.“ Ein Nachsorgetermin, bei dem sie die Frauenärztin einfühlsam auf ihr Gewicht anspricht, bringt den Umschwung. Die 31-Jährige beginnt ganz langsam, um sich nicht zu überfordern. Sie isst in Intervallen, also nur zwischen 10 Und 18 Uhr. Und später in diesem Zeitraum nur noch zwei Mahlzeiten.

Instagram SWR Heimat

„Damit habe ich 15 Kilo verloren und dann stagnierte das Gewicht."

Sie liest sich in die Thematik ein, beschäftigt sich mit Ernährung und Stoffwechsel und beginnt, sich mehr zu bewegen. „Ganz langsam und eine ganz kurze Strecke.“ Mit eisernem Willen und Kampfgeist bleibt sie dabei. Eine befreundete Mutter unterstützt sie, bringt sie zum Joggen, Kilometer um Kilometer.

„Dann ging es ganz schnell runter mit den Kilos."

Auf ihre Verwandlung sprechen sie viele Menschen an, vor allem Mütter – zumal sie in einem großen Supermarkt arbeitet. Sie wollen wissen, wie sie es geschafft hat. „Weg von den ganzen Supermodels-Mamas auf Insta“, ist ihr Tipp. Weil Jessica so „normal ist“, nehmen sie andere Frauen als Ansporn und schreiben ihr: „Du bist eine Mama, Du arbeitest viel und hast Haushalt und Ehe und wenn Du das schaffst, schaffe ich es auch.“