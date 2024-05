per Mail teilen

Gül lebt mit ihrer Familie in Ludwigsburg. Seit über zwei Jahren suchen sie eine bezahlbare 4-Zimmer-Wohnung. Der Vermieter hat Eigenbedarf angemeldet und eigentlich müssten sie sofort raus.

Ich habe jedem Bescheid gesagt: ‚Bitte, wenn ihr etwas hört, dann schreibt mir eine Nachricht. Ich komme sofort vorbei.’ Aber leider bisher ohne Erfolg.

Warum funktioniert es nicht mit einer neuen Wohnung?

Gül lebt mit ihrem Mann und ihren gemeinsamen zwei Kindern in einer 3-Zimmer-Wohnung in Ludwigsburg. Vater Yunus arbeitet Vollzeit und auch Mutter Gül arbeitet. Für ihre Wohnung bezahlen sie derzeit 785 EURO Warmmiete. Aber sie müssen raus und sind auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Doch seit über 2 Jahren erhalten sie immer wieder Absagen. Gül erzählt, welchen Grund sie meistens hört: „‚Oh, das tut uns leid! Wenn sie eine Katze oder einen Hund hätten, dann würden Sie die Wohnung bekommen.’ Dann denke ich: ‚Oh je, was habe ich falsch gemacht?’”

Teure Mieten und Wohnungsnot: Gül sucht eine 4-Zimmer-Wohnung

Ihre größte Hürde ist, eine bezahlbare 4-Zimmer-Wohnung im Großraum Ludwigsburg zu finden. Gül erzählt: „Die aktuellen Preise von 1.800 Euro kann ich mit unserem Einkommen niemals bezahlen.” Und eine kleinere Wohnung kommt nicht infrage, weil sich bisher die beiden Geschwister ein Zimmer teilen. Und Güls 9-jährige Tochter gerne ein eigenes Zimmer hätte: „Mein Bruder nervt mich, wenn ich schlafen will. Er schreit rum.” Natürlich würde sich auch Bruder Isa mit 5 Jahren über ein eigenes Zimmer freuen.

Bisher keine Wohnung gefunden: Ist Wegziehen eine Option?

Vater Yunus möchte nicht aus Ludwigsburg weg: Er hat dort Freunde und gute Kollegen auf der Arbeit. Und auch Gül hat Sorge, dass ihre Kinder bei einem Ortswechsel ihre Freunde verlieren, hat aber auch schon in Heilbronn nach Wohnungen geschaut. Gül ist fest davon überzeugt, dass die Politik das Thema Wohnungsmarkt ernst nehmen müsse und eingreifen solle. Es gehe schließlich um Wohnraum für Arbeitnehmer und Steuerzahler, die einen Teil zur Gesellschaft beitragen.