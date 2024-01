Was Eigenes war für mich einfach wichtig. Dass es mir gehört, dass mich keiner einfach so schnell rausschmeißen kann.

Im Alter ein kleines Häuschen besitzen, aus dem sie niemand rausschmeißen kann – das war der große Traum von Pénélope. Im Herbst 2022 konnte sich die Rentnerin diesen Traum erfüllen. Ihr 28m² großes Tiny House bietet ihr alles, was sie brauchst.

Einfach war der Weg zum Eigenheim nicht, zumal Pénélope im Alter keine Schulden mehr machen wollte. Nachdem ihre zwei Kinder flügge geworden waren, lebte sie eine Weile in einer kleinen Mietwohnung in Stuttgart. Der Gedanke, dass ihr ein Vermieter kündigen könnte und sie dann nach etwas Neuem suchen müsste, störte Pénélope. So entstand bei ihr der Wunsch, nochmal in ein Eigenheim zu investieren. In und um Stuttgart sind die Immobilienpreise sehr hoch. Das Tiny House war hier die beste Lösung. Die größte Herausforderung war es allerdings einen geeigneten Stellplatz für das Tiny House zu finden. Dabei konnte sie glücklicherweise das Planungsunternehmen für Tiny Häuser unterstützen. Schon beim ersten Besuch vor Ort hat Pénélope sich wohlgefühlt.

2021 habe ich mein zukünftiges Zuhause zum ersten Mal gesehen und ich wusste sofort: Hier will ich bleiben.

Pénélope liebt ihr kleines Häuschen, in dem alles etwas kleiner ausfällt und jeder Freiraum genutzt wird. Schon als Kind wollte sie ein Stockbett haben, da sie allerdings, bis sie 12 Jahre alt war, ein Einzelkind war, blieb der Wunsch lange unerfüllt. Mit 68 kann sie nun hoch oben über ihrem kleinen Reich schlafen und beim Aufwachen ihren Garten betrachten. Sie hat sich schon gefragt, ob sich ein Hochbett lohnt, falls die Gelenke mal nicht mehr so mitmachen. Pénélope hat sich gesagt „Ich lebe jetzt!“. Ihr Motto: Die Kräfte nutzen, solange es geht.

„Klein, fein und wunderschön. Ich liebe es“, fasst Pénélope ihr Haus zusammen

