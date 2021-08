Wir sind keine leiblichen Brüder, aber es fühlt sich mit Melvin so an, als wäre er mein älterer Bruder, den ich nie hatte.

Echte Bromance

Wenn Philipp und Melvin (beide 27) über ihre Freundschaft sprechen, könnte man meinen, die beiden hätten schon ihre Kindheit miteinander verbracht. Doch tatsächlich kennen sich die beiden noch gar nicht so lange. „Wir kennen uns seit 2014. Wir haben uns im Urlaub auf Mallorca angefreundet. Da haben wir ein paar Tage gemeinsam verbracht. Und schnell gemerkt, dass wir viele gemeinsame Interessen haben. Wieso sollten wir denen nicht zusammen nachgehen?“, so Phil über den Beginn der besonderen Freundschaft.

Ludwigsburg versus Marbach

Dabei sind die beiden sogar nebeneinander aufgewachsen! Sie kannten sich allerding nur flüchtig. Mel hat dafür eine einfache Erklärung: „Das ist wohl aufgrund der geografischen Lage gewesen – Neckarweihingen gehört ein bisschen mehr zu Ludwigsburg und Marbach eher zu Steinheim. Aber eigentlich sind es nur sechs Kilometer zwischen den Ortschaften.“

Tattoo als Zeichen der Freundschaft

Seitdem sie sich auf der rund 1.500 Kilometer entfernten Baleareninsel gefunden haben, sind sie ein Herz und eine Seele. So sehr, dass sie ihre besondere Beziehung verewigt haben: in Form eines Freundschaftstattoos, das den gesamten Rücken ziert. „Andere Kumpels sind in der Hinsicht nicht so verrückt wie wir. Die haben auch nicht dieses Denken und Streben nach Freiheit wie wir beide. Die gehen normalen Jobs nach und wir haben schon immer von einem anderen Leben geträumt. Das zeichnet unsere Freundschaft auch aus“, so Mel.