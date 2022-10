Sicherheit im Straßenverkehr: Rudolf macht mit 99 Jahren nochmal eine Fahrprüfung

per Mail teilen

Rudolf aus Schwäbisch Gmünd ist 99 Jahre alt und sitzt noch täglich hinterm Steuer. Aber kann er in seinem Alter überhaupt noch Auto fahren? Seine Kinder haben ihn zum Fahrtüchtigkeitstest geschickt.

"Wenn ich nicht mehr Auto fahren könnte, wäre das sehr, sehr schlimm für mich."

Fahrschüler mit 99

Rudolf ist 99 Jahre alt und sitzt noch täglich hinterm Steuer. In dem hohen Alter ist das keine Selbstverständlichkeit. Deshalb haben seine Kinder ihn wieder in die Fahrschule geschickt. „Auf Druck meiner Kinder habe ich angemeldet. Die sagen, ich sei zu alt, um noch zu fahren.“ Einmal im Jahr macht er seither freiwillig eine Fahrsicherheitsprüfung, dieses Jahr schon zum vierten Mal.

Mobil mit dem Auto – auch im hohen Alter

Fast 70 Jahre fährt Rudolf schon Auto und er hat noch nie einen Punkt in Flensburg bekommen, erzählt er stolz. Seinen Führerschein hat er 1954 gemacht – damals gab es keine Servolenkung, Airbags oder Sicherheitsgurte. Ein Leben ohne Auto, das kann er sich nicht mehr vorstellen. Seit er Probleme beim Laufen hat, ist das Auto für ihn unentbehrlich geworden, um mobil zu bleiben. Deshalb bangt Rudolf jedes Jahr um das Okay der Fahrschullehrerin. „Wenn die Fahrlehrerin sagt, es geht noch ein Jahr, bin ich froh, dass es so ist. Für mich ist das beruhigend.“

Immer noch fahrtüchtig

Auch dieses Jahr hat Rudolf es wieder geschafft: Er hat den Test bestanden und darf sich ein weiteres Jahr hinters Steuer setzen.

Mehr über Rudolf gibt es [hier].