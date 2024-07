per Mail teilen

Clara, Imogen und Jadu aus Stuttgart leben seit 8 Jahren in einer polyamoren Beziehung. Wir begleiten sie seit 2021 und das hat sich verändert:

Ich mag es nicht, immer über Sex zu sprechen. Ich weiß, das wollen die Leute hören. Aber es ist nichts, was die Beziehung definiert.

Offene Beziehung und Familie

Clara, Imogen, Tinatin und Jadu leben seit 8 Jahren in einer polyamoren Beziehung. Imogen hat ein gemeinsames Kind mit Jadu. Clara und Jadu sind mittlerweile auch Eltern geworden: „Nach Hause zu kommen hat sich supersicher angefühlt, weil ich wusste: Da sind zwei erfahrene Mütter und ein erfahrener Papa. Ich war davor nicht so ganz committed. Genau das hat es jetzt noch mal sehr gefestigt”, erzählt Clara. Imogen erklärt: „Unsere Kinder haben 4 Erwachsene, die mit ihnen leben. Von denen sie verschiedene Sachen lernen können.” Sie leben nicht nur zusammen, sondern führen auch ein gemeinsames Restaurant.

Wir machen so ziemlich alles zusammen: Wir arbeiten zusammen, leben zusammen, ziehen unsere Kinder zusammen groß. Die höchste Priorität sind immer die Kinder.

Leben mit mehreren Partnern

Teil der Gemeinschaft ist eigentlich auch Tinatin. Sie hat zwei Kinder mit Jadu. „Tinatin braucht einfach gerade ein bisschen Zeit für sich und hat ein paar Themen, an denen sie arbeitet”, erzählt Jadu. Imogen ergänzt: „Ich will wirklich, dass sie das macht, was sich für sie richtig anfühlt. Wenn sie einen anderen Weg wählt und lieber für sich sein möchte, dann muss man das auch akzeptieren.”

Aktuelles Update: Tinatin ist aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Sie steht allerdings nach wie vor mit den anderen in Kontakt und sie kümmern sich gemeinschaftlich um die Kinder.

Irgendwann waren wir an dem Punkt: Wir waren irgendwie nicht mehr zusammen. Wir mussten uns als Gemeinschaft wieder finden, weil jeder in seinem Leben war. Es ist einfach wichtig: Warum sind wir als Gemeinschaft zusammen?

Clara spricht mit Imogen und Jadu regelmäßig über ihr gemeinsames Leben

Beziehungsformen: Polyamorie vs. Monogamie

Wir begleiten die Gemeinschaft seit 2021. Sie sprechen regelmäßig über ihr gemeinsames Leben. Schon damals erzählt Imogen: „Wir sind offen und wollen Menschen kennenlernen. Und dass vor allem noch mehr Männer dazukommen.” Imogen hat in der Zeit auch eine neue Bekanntschaft gemacht: „Er war der erste Mensch, der uns geholfen hat, das Restaurant aufzubauen. Eine Zeit lang haben wir uns öfters gesehen und haben uns nur gegenseitig unterstützt. Übers Tanzen kriegt man körperliche Nähe. Aber wir sind beschäftigte Menschen. Deshalb ist jetzt bisher nicht mehr daraus geworden. Ich bin entweder am Arbeiten oder mit den Kindern. Und Zeit von Kindern wegnehmen: Da muss dann echt richtig Motivation dahinterstecken.”

Es gab schon Punkte, die mich verletzt haben: Jetzt geht sie irgendwie verloren und vielleicht ist der Typ besser. Sie hat Spaß mit ihm: Warum habe ich ein Problem damit? Loslassen bedeutet nicht: Du bist mir scheißegal. Es bedeutet: Entwickle dich so, wie du möchtest. Und ich achte auf jeden Fall auf dich, weil ich dich liebe.

