Isabella (53) und Chris (38) aus Radolfzell sind seit 14 Jahren verheiratet. Isabella bringt 4 Kinder mit in die Ehe. Chris ist damals 23 Jahre und übernimmt die Vaterrolle. Heute sieht er die Kinder als seine eigenen an und tut alles für sie.

Jetzt bin ich so alt, wie sie war, als wir uns kennengelernt haben. Wenn ich überlege: Mich würde jetzt eine Frau ansprechen, die 23 ist, glaube ich nicht, dass es funktionieren würde.

Liebe kennt kein Alter? Beziehung mit 16 Jahren Altersunterschied

Chris ist 38 und Isabella 53. Die beiden sind seit 14 Jahren verheiratet. Das Paar hat sich in einer Kneipe kennengelernt. „Sie ist mir ins Auge gefallen”, erinnert sich Chris. Isabella erzählt: „Dann kam er und hat mir Komplimente gemacht. Das hat mir geschmeichelt, dass so ein junger Mann mich so mit Komplimenten überschüttet hat.” Als sich Isabella von ihrem damaligen Partner trennt, meldet sich Chris bei ihr. Isabella meint: „Dann habe ich mir gedacht: Okay, was Lockeres. Also ich wollte ihn nicht gleich.” Doch es kommt anders und Chris ergänzt: „Dann ist aus einem One-Night-Stand ein Two-Night-Stand geworden. Und so weiter.”

Ich habe das nicht für ernst genommen: er 23. Ich habe gedacht, der will halt ein bisschen Spaß haben. Also ich wollte ihn nicht gleich.

Haben Isabella und Chris ihre Partnerschaft überstürzt?

Die Beziehung zwischen Isabella und Chris entwickelt sich schnell. „Chris ist zwei Wochen später schon bei mir eingezogen”, erklärt Isabella. Sie bringt vier Kinder mit in die Ehe. Chris übernimmt die Verantwortung und erzählt: „Ich möchte keins von den Kindern missen müssen. Ich bin so unglaublich glücklich mit meiner Familie. Ich würde für die Kinder alles tun. Ich würde mein eigenes Leben für die Kinder geben.”

„Am Tag der Hochzeit haben wir am Abend geschaut, ob man innerhalb von 24 Stunden eine Ehe annullieren kann – das kann man nicht”, erinnert sich Isabella lachend. Chris ergänzt: „Das war voll verrückt: Wir haben beide unabhängig voneinander geschaut. Danach mussten wir total lachen. Es ist gut gewesen, dass wir es nicht annullieren konnten.”

Meine Geschwister waren nicht einverstanden. Das war für mich nicht toll, weil ich eine starke Bindung zu meinem Bruder und zu meiner Schwester habe. Ich habe mir gewünscht, dass sie zur Hochzeit kommen.

Beruf und Beziehung verbinden: Mit dem Partner zusammen arbeiten

Das Paar meistert nicht nur ihren Alltag zusammen, sondern auch ein gemeinsames Abschleppunternehmen. „Ich habe 1999 mit dem Geschäft angefangen und der Chris kam dann vor 10 Jahren dazu”, erklärt Isabella. „Anfangs war es schwierig, das Ganze ein bisschen zu trennen”, erzählt Chris. Isabellas Expartner Mickey arbeitet mit im Abschleppunternehmen: „Ich komme einfach gut mit Chris aus. Und warum soll ich da nicht hingehen, nur weil ich vor 15 Jahren mal mit Isabella zusammen war?”

Frauen werden im Schnitt zwischen 10 bis 20 Jahre älter als Männer. Ist doch optimal, wenn du jünger bist. Wir können bis zum Maximum zusammen sein. Weil ich möchte nicht mehr da sein, wenn er nicht mehr da ist.

