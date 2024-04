per Mail teilen

Von Opas heiligen Hallen zum Maultaschenkönig: Olli Häckers Metzgerei in Sachsenheim setzt auf schwäbische Tradition. Olli Häcker verkauft seine Maultaschen mittlerweile im Verkaufsautomaten.

Die Maultasche ist schwäbisches Kulturgut. Sie steht für mich auf einer Ebene mit dem VfB Stuttgart und unserem Fernsehturm.

Metzgerhandwerk: Stolz auf Tradition

Die Geschichte von Ollis Metzgerei geht weit in die Vergangenheit zurück: „Die erste urkundliche Erwähnung von diesem Gebäude mit Gasthof war vierzehnhundert schlag mich tot”, erzählt der Metzgermeister. Wo sich jetzt die eigentliche Metzgerei befindet, war früher nur ein Weg. Ollis Großvater, selbst auch Metzger, kauft das Grundstück vor 70 Jahren und erweitert Stück für Stück seinen Betrieb. Er war auch Ollis berufliches Vorbild. Er erinnert sich, wie er schon als kleiner Junge in der Metzgerei seines Opas mitanpacken durfte. Mit Stolz führt Olli heute sein Handwerk fort: „Ich stehe heute in den heiligen Hallen von meinem Opa.”

Maultaschenkönig verkauft Maultaschen im Automat

Seine Filiale in Sachsenheim hat Olli geschlossen. Unter anderem war eine schwierige Personallage der Grund. Daraufhin stellt Olli einen neuen Mitarbeiter ein: seinen „Ollimat” – ein Automat, der mit seinen Produkten gefüllt ist und der 24/7 im Einsatz ist. Eigentlich wollte der Fleischsommelier mit der Filialschließung auch etwas kürzertreten. „Das hat aber nicht so wirklich funktioniert. Ich habe jetzt mehr zu tun als vorher,” lacht der Sachsenheimer.

Ein Grund ist ein virales Video, in dem er zeigt, worauf es bei einem guten schwäbischen Kartoffelsalat ankommt. Ein anderer Grund könnte der Fakt sein, dass Olli sich nach einem Wettbewerbssieg jetzt offiziell Maultaschenkönig nennen darf. Seitdem haben sich die Anfragen nach seinen Produkten, dem Event-Catering und seinen Maultaschenkursen rapide erhöht. „Dafür bin ich sehr dankbar, aber ich weiß auch, dass du im Bereich Social Media schnell nach oben kommst, aber genauso schnell wieder vergessen sein kannst. Ich nehm's einfach mit.”