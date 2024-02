Zac Ryan aus Michigan lebt seit vier Jahren in Stuttgart. Auf Social Media macht er Videos über Kulturunterschiede von Deutschland und seiner Heimat den USA. American Football spielt dabei für ihn eine große Rolle.

Football gehört zur amerikanischen Kultur. Du wächst in Amerika damit auf.

Umzug von Amerika nach Deutschland

Zac ist in Grand Rapids, Michigan, geboren und aufgewachsen. Er studiert International Business und macht 2018 ein Auslandssemester in Berlin. Danach geht er zurück nach Michigan, um seinen Abschluss zu machen. Während eines Praktikums in den USA wird ihm ein Job in Stuttgart angeboten und er fasst einen Entschluss: „Mir gefällt die deutsche Kultur. Und ich habe gedacht, dass es eine sehr gute Gelegenheit ist nach Deutschland zu ziehen.”

Typisch schwäbisch: Zacs Erfahrungen im Schwabenland

Seit Mai 2020 lebt Zac in Stuttgart. Der 25-Jährige erzählt, ihm gefalle Deutschland, aber ihm seien einige Unterschiede im Vergleich zu den USA aufgefallen: „Der erste Unterschied, den ich zwischen den USA und Deutschland festgestellt habe, ist, dass die Supermärkte am Sonntag geschlossen sind.” Wenn Zac Besuch aus den USA hat, gibt er einen regionalen Tipp ab: „In Stuttgart: Maultäschle probieren.” Aber es gibt auch ein paar Kulturmerkmale aus dem Schwabenland, die ihm nicht gefallen: „Etwas, das ich nicht so sehr mag, ist die Kehrwoche. Ich hasse die Kehrwoche.”

American Football erinnert Zac an seine Heimat

Durch Football bekommt Zac Heimatgefühle: „Heimat ist, wenn man Vertrautheit spürt. Mit Football ist man als Amerikaner sehr vertraut.” Zac ist Fan der Detroit Lions. Er spielt sogar selbst sechs Jahre lang Football. Zac gefällt beim Football besonders: „Die Football-Spieler haben viel Respekt gegenüber ihren Fans und sagen, dass die Fans das Spiel machen: Ohne Fans gibt es kein gutes Spiel.” Hier in Deutschland besucht Zac gerne die Spiele der Stuttgart Surge in Stuttgart. Er stellt dabei fest, dass die Beliebtheit von American Football wachse: „Ich finde es gut, wenn auch in anderen Ländern Football gespielt wird. Man kann neue Dinge von anderen Ländern lernen.”

Zac Ryan und Zack Bachelor sind erfolgreich in den sozialen Medien

Zac ist auf Instagram, TikTok & Co. unter dem Namen Zac Ryan aktiv und macht dort lustige Videos über die Unterschiede zwischen Deutschland und Amerika. In seinen Videos taucht auch immer wieder sein gleichnamiger Mitbewohner, der unter dem Namen Zack Bachelor in den sozialen Medien aktiv ist, auf. Zack Bachelor ist ebenfalls in Michigan aufgewachsen.

Zack Bachelor (links im Bild) und Zac Ryan (rechts im Bild) machen zusammen Videos auf Instagram und TikTok zu deutsch-amerikanischen Unterschieden. SWR

Zack Bachelor über sein Leben in Deutschland

Ich finde es spannend, in einem anderen Land zu leben und mitzukriegen, wie die Leute denken und wie die Sprache einen Einfluss auf die Gedanken und auf die Logik von den Menschen hat.

Zack ist in Michigan aufgewachsen und lebt seit sechs Jahren in Deutschland. Der 28-Jährige ist Maschinenbauer und ist für seinen Job nach Stuttgart gezogen: „Ich kannte die Stadt davor gar nicht. Als Autoliebhaber kennt man das vielleicht wegen Porsche und Daimler, aber ansonsten ist es nicht so international bekannt. Und ich dachte damals für mein Praktikum, ich probiere das mal aus. Wie ist es, im Ausland zu wohnen? Dann bin ich hier stecken geblieben im Schwabenländle und habe die Sprache gelernt.” Zacks Eltern wohnen noch in den USA.

Zack gefällt in Deutschland: „In Stuttgart kann ich innerhalb fünf Minuten zu fünf verschiedenen Supermärkten zu Fuß laufen. Bei meinem Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin, war der nächste Supermarkt drei Kilometer entfernt. Man muss ein Auto haben, um zu überleben, um einzukaufen.” SWR

Heimatgefühle durch Freundschaft

Die beiden Namensvetter haben sich 2020 durch Zufall beim Basketballspielen auf einem öffentlichen Platz in Stuttgart kennengelernt. „Dass wir so einen gemeinsamen Hintergrund haben, fand ich auch richtig witzig. In Deutschland habe ich mich manchmal ein bisschen allein gefühlt. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich habe diesen einen Witz oder ich denke gerade an diese alte Fernsehserie aus meiner Kindheit. Und das kennen die Leute in Deutschland zum Teil gar nicht. Und mit Zac kann ich dann mal diese ganzen Witze machen oder diese Insider. Da fühle ich mich auch so ein bisschen verbunden mit der Heimat,” erinnert sich Zack. Die beiden wohnen seit Juli 2023 zusammen in einer WG in Stuttgart.

European League of Football (ELF): Football auch in Deutschland

Zack ist ebenfalls Fan der Detroit Lions und fühlt sich durch Football in Deutschland zu seiner Heimat verbunden. „Ich finde es richtig schön, hier Football zu schauen. Das erinnert mich auch an meine Zeit in der Heimat. Und dann fühlt man sich schon zu Hause.”

