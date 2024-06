Ich bin stolz darauf, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Ich hatte in meinem Leben nicht so viel Glück. Doch seit ich meine Frau kenne, geht es mehr rauf als runter.

Fußball Europameisterschaft 2024 – Fanzone auf dem Stuttgarter Schlossplatz

An einem sonnigen Tag zieht es uns, wie viele Fußballfans zum Public Viewing auf den Stuttgarter Schlossplatz. Etwas abseits fällt uns ein einzelner Mann in einem lila Trikot auf. Er beobachtet das Geschehen.

Gerhards Frau – die Liebe seines Lebens

Wir lernen Gerhard kennen: 59 Jahre und Frührentner. Während wir gerade noch über Geocaching sprechen, kommen wir plötzlich auf seine Frau zu sprechen. Denn auf die Frage, worauf er in seinem Leben besonders stolz ist, antwortet er, ohne zu zögern: „Das ich meine Frau kennengelernt habe.“ Er beschreibt sie als Fels, der ihm Halt gibt: „Ich hatte in meinem Leben nicht viel Glück. Meistens ging es eher bergab als auf, doch seit ich meine Frau kenne, ist es andersrum.“ Was genau er mit bergab meint, will er uns erst nicht erzählen. Doch nach einiger Zeit erzählt er uns dann, dass er seit 14 Jahren trockener Alkoholiker ist.

Silberhochzeit: Gerhard und seine Frau feiern 25 Jahre Ehe

Seine Frau gibt ihm Stabilität: „Ich glaube nicht, dass ich es ohne meine Frau geschafft hätte, mit dem Trinken aufzuhören. Ich habe es oft versucht, doch es hat nie geklappt”, verrät er uns. Dass sie all die Jahre bei ihm geblieben ist, sei für ihn nicht selbstverständlich. Doch dieses Jahr kann das Paar 25 Jahre Ehe feiern. Gerhard macht das stolz, weil er von seiner Arbeit in der Suchthilfe andere Geschichten kennt: „Da haben sich viele Paare getrennt. Oft, weil der (gesunde) Partner nicht auf Alkohol verzichten wollte oder nach einiger Zeit wieder angefangen hat, Alkohol zu trinken. Dann ging es bei dem Suchtkranken meist auch wieder los.“

Beziehung mit einem Alkoholiker? Gerhards Frau verzichtet mit auf Alkohol

Seine Frau hingegen hat kein Problem damit, komplett auf Alkohol zu verzichten: „Früher hat sie mal ein Glas getrunken und ich die restliche Flasche. Dann kam irgendwann die Frage auf, ob sie für mich auch auf den Alkohol verzichten würde, und das hat sie dann auch gemacht.“ Inzwischen macht es ihm nicht mehr so viel aus, wenn andere Alkohol trinken. „Vor ein paar Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich hier in so einem Trubel ohne Alkohol sitzen kann“, erzählt er uns stolz. Gerührt von dieser Begegnung gehen wir weiter.