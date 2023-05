Über 70 Kilo abgenommen: Thomas krempelte sein Leben um

per Mail teilen

Früher wog Thomas 155 Kilogramm. Kräftig war der Eifeler schon immer. In der Pubertät fängt er dann an zu zocken und bewegt sich kaum noch. „Da sitzt man sowieso schon in der Schule den ganzen Tag und sitzt dann auch noch zu Hause rum, hat kaum Aktivität, verbrennt kaum Kalorien“, erzählt Thomas. Außerdem sei seine Ernährung eine Katastrophe gewesen.

Der 27-Jährige ist gelernter Mälzer und Bierbrauer. Wegen seines Körpergewichts fällt ihm auch die Arbeit immer schwerer. Sein Arzt rät ihm abzunehmen und auch er selbst weiß, dass er zu viel Gewicht mit sich rumschleppt.

„Bei einer Treppe fängt man schon an zu schwitzen oder ist schon aus der Puste. Das ist halt sehr unangenehm, gerade wenn noch andere Leute dabei sind."

Mehrmals startet Thomas Diäten und scheitert – bis auf das eine Mal, als er länger durchhält als sonst. Plötzlich fällt Freunden auf, dass Thomas sich verändert: „Einmal war ich bei einem sehr guten Freund ein Fußballspiel gucken. Der kam dann nach dem Spiel rüber und meinte: ‚Deine Jacke ist dir ja viel zu groß. Hast du abgenommen?‘“ Das habe ihm genug Motivation gegeben, um weiterzumachen.

Seitdem hat Thomas 73 Kilo abgenommen und sich quasi halbiert. Er stellt seine Ernährung um, beginnt erst privat mit Kraftsport und macht dann sein Hobby zum Beruf. Heute arbeitet er als Fitnesstrainer in einem Studio und macht nebenher ein Studium mit Schwerpunkt Ernährungswissenschaften. Später will er Leistungssportler bei ihrer Ernährung unterstützen.

Im Studio hat Thomas auch sein persönliches Glück gefunden: Er lernt dort bei einem Probetraining seine Freundin kennen. „Dann habe ich sie später angeschrieben, ob sie Muskelkater hat, woraufhin sie mit 'ja, sehr stark!' geantwortet hat. Und dann ging eigentlich alles ganz schnell“, lacht er.