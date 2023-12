per Mail teilen

Heiligabend ist für Natascha und Christian aus Rodalben etwas ganz Besonderes: Den Abend verbringen sie immer nur zu viert, mit ihren beiden Kindern – Quality Time als Familie.

Es gibt ja immer mal ein paar Reibereien. Aber wir raufen uns dann zusammen und sind immer ein Team.

Im gleichen Ort groß geworden

Seit dem 17.01.2004 sind Natascha und Christian liiert. Ein Datum, das beide wie aus der Pistole geschossen nennen, als Tici sie in Karlsruhe danach fragt. Kennen tun sich die beiden allerdings schon länger, denn sie kommen aus dem gleichen Ort, haben sich aber „nie so wahrgenommen”, erklärt Christian. Doch dann macht Natascha einen ersten Annäherungsversuch. „In unserer alteingesessenen Kneipe haben wir uns sozusagen wiedergetroffen und dann sind wir ein paarmal miteinander ausgegangen und dann hat sich das so entwickelt.” Und wie ihr Mann bestätigt, ist es für beide auch die große Liebe.

Als Familie sind wir stark

„Ich schätze an ihm seine Zuverlässigkeit, seine Ehrlichkeit und seine Treue.” Worauf Christian entgegnet: „Ich schätze eigentlich alles an ihr. Außer, dass sie...”, er beendet den Satz nicht, sondern lacht einfach nur. Die beiden haben Spaß zusammen. Und haben eines, wofür sie gemeinsam einstehen: ihre Familie. Christian und Natascha haben zwei gemeinsame Kinder. „Wir sagen immer: Unsere Familie zählt und alles andere ist erst mal zweitrangig. Es gibt nichts Wichtigeres für mich als die Familie.” Da hakt Natascha ein: „Für uns.” – „Auf die Familie kann man sich immer verlassen. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, ist die Familie der Ruhepol, der da ist. Und das muss man auch hochhalten und ehren”, findet Christian.