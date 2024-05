per Mail teilen

Dieter aus Bad Cannstatt hat vor über 30 Jahren mit seinem Marktstand nicht nur einen neuen Job, sondern dort auch seine heutige Ehefrau Flaviana gefunden. Seitdem sind die beiden unzertrennlich.

Auf der Arbeit am Markt habe ich meine Frau kennengelernt und bin dann hier kleben geblieben.

Auf dem Markt in Bad Cannstatt sind wir zufällig am Stand von Besitzer Dieter und seiner Frau Flaviana vorbeigelaufen. Der 66-Jährige hat eine offene und kommunikative Art. So kamen wir ganz einfach mit Dieter ins Gespräch.

Jobwechsel führt zur großen Liebe

Er erzählt uns, wie er vor vielen, vielen Jahren seine Frau an eben jenem Marktstand kennenlernte. Dieter hat lange Zeit als Fernfahrer gearbeitet und damals war er auf der Suche nach einem neuen Job. Gefunden hat Dieter dann aber auch seine zukünftige Ehefrau Flaviana, die damals schon am Stand gearbeitet hat. Mittlerweile sind die beiden 34 Jahre verheiratet, haben eine gemeinsame Tochter und arbeiten seither zusammen auf dem Markt.

Früher mehr verkauft

Das Geschäft mit dem Marktstand sei früher besser gelaufen, erzählt Dieter. „Damals konntest du alles verkaufen. Wir haben schon mal an einem Tag vier Paletten Erdbeeren verkauft. Ich habe mal zwölf Paletten Ananas auf dem Großmarkt gekauft und an einem Tag alle verkauft. Auch zwanzig Paletten Orangen. Aber das kannst du heute in einem Jahr nicht verkaufen.“

Am Wochenende fährt der geborene Cannstatter noch LKW-Touren. Bei längeren Fahrten kommt seine Frau auch gerne mit. Stolz erzählt er: „Wir sind eigentlich unzertrennlich.”