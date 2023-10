per Mail teilen

Als wir beschlossen haben, zusammen zu sein, habe ich nach einer Woche nochmal nachgedacht und habe ihm gesagt: ‚Du kannst immer noch abspringen, weil ich weiß ja nicht, wie lange ich noch da bin.'

Linda und ihr Nachbar wohnen seit 22 Jahren in einem Haus. Trotz der Nähe leben beide ihr eigenes Leben. Als Lindas Nachbar seine Frau durch eine Krebserkrankung verliert, tritt Linda in sein Leben. Ab und zu backt sie einen Kuchen und die beiden verbringen immer öfter Zeit miteinander. Kurz darauf erkrankt auch Linda an Krebs.

„Als er erfahren hat, dass auch ich Krebs habe, da hat er gesagt: „Sie sind nicht allein!“ Und seitdem sind wir zusammen.“

Für ihren Nachbarn ist klar, dass er Linda in dieser schweren Zeit zur Seite steht. Er begleitet sie ins Krankenhaus und ist auch darüber hinaus immer für sie da. Die beiden nutzen ihre gemeinsame Zeit so gut es nur geht für schöne Momente im Alltag, sie verbringen viel Zeit mit ihren Kindern oder unternehmen gemeinsame Reisen.

Linda haben wir in Mainz durch Zufall getroffen und uns mit ihr unterhalten.