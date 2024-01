per Mail teilen

Es ist der 27. Februar 1945. Max Brückner ist 14 Jahre alt, als über Mainz die Bomben fallen. Die Warnung seines Onkels rettete ihm damals wahrscheinlich das Leben.

Max Brückner überlebte die Bombardierung von Mainz 1945 nur dank einer Warnung SWR

„In der Luftwarnung wurde durchgesagt: Ein schwacher Kampfverband im Raum Bacharach im Anflug auf Mainz. Das war das Signal für ihn zu sagen: ‚Heute gehen wir am besten mal in den Keller.‘“

Schon am 1. Februar hätte Mainz zerstört werden sollen, doch die Bomben verfehlten ihr Ziel größtenteils. Diesen Angriff hatte die Familie in ihrem Hauskeller überlebt. Zwei Bomben schlugen in der Nähe ein. Da wussten sie: Der eigene Keller bietet nicht genug Schutz.

„Wir hätten den zweiten Angriff im Keller des Hauses auch gar nicht überlebt.“

Gerade so schaffte es die Familie dann beim zweiten Angriff in den bombensicheren Luftschutzkeller. „Wir waren kaum im Keller hinter der ersten Tür, da fiel eine Bombe direkt auf den Keller drauf. Dann ging das Licht aus, einige Türen waren zerfetzt. Die Bevölkerung, die dort Zuflucht gesucht hatte, ist in den hinteren Teil des Kellers geflüchtet – und das bei Dunkelheit – es war ein echtes Chaos.“

Nach nur 16 Minuten war der Luftangriff vorbei. „Wir haben natürlich zuerst den Weg zum eigenen Haus gesucht und haben schon nach wenigen Metern gemerkt: An das Haus kommen wir heute nicht mehr ran. Es war ein einziger Trümmerhaufen. Auf dem Trümmerhaufen – und das Bild vergesse ich nie – lag der Dachstuhl, lichterloh brennend.“

„Ich war damals 14 Jahre alt. Da weiß man noch nicht wirklich, was man verloren hat und wie es weitergeht. Ich hatte ja nur meine Schultasche bei dem Angriff mitgenommen. Und andere Dinge, die mir lieb und wertvoll waren, die waren halt verloren.“

Mehr als ihre Besitztümer beschäftigte die Menschen nach dem Angriff ohnehin etwas anderes: „Man konnte nur hoffen, dass die Nachbarschaft noch da war, dass sie überlebt haben. Es wusste ja keiner vom anderen: Wer ist hier raus gekommen und wer nicht.“