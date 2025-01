per Mail teilen

Sie ist eine "schwäbische Granate": ungehobelt, uneitel und urkomisch - Birgit Pfeiffer, alias Elsbeth Gscheidle. Seit 50 Jahren steht sie auf der Bühne, seit mehr als 20 Jahren ist sie als freche Klofrau bei der Schwäbischen Fasnet am Start.

Elsbeth Gscheidle sagt nicht nur, was sie denkt, sie haut es nur so raus - und verschont dabei niemanden. Ihr Markenzeichen: das Weizenbier. Birgit Pfeiffer zeigt, wo alles für sie begann, was sie inspiriert und wo ihre Fastnachtswurzeln liegen.