Der 2018 verstorbene Nick Benjamin war nicht nur ein sehr geschätzter SWR-Kollege, sondern auch sehr angesehen in der Bütt bei den Mombacher Bohnebeitel. 2002 brillierte er als Golfer – auf der Bühne viel mehr als auf dem Rasen. Johannes Bersch und Martin Krawietz begeisterten bei "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" als Charles und Camilla. Gelegenheit, mal mitzuzählen, wie oft Berschs Camilla Meenzer Wortwitz in die Tat umsetzt – als Aufforderung, ein Gläschen Sekt auf ex zu trinken.