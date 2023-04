Mit Düften besser lernen

Man weiß, dass der Duft eine ganz besondere Rolle spielt. Wenn wir jetzt Vokabeln oder etwas anderes lernen, lernen wir immer den Kontext mit. Es gibt viele Beispiele dafür, dass man etwas riecht, was man in der Kindheit oft gerochen hat und dann sofort wieder in die Kindheit zurückversetzt wird, in diese Erinnerung.