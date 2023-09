Makaken: So werden die Affen für Social Media gequält

Makaken kommen hauptsächlich in Asien vor. Ihre Name kommt vom portugiesischen "macaco", was Affe heißt. Einige der etwa zwanzig Arten werden von der Weltnaturschutzunion (IUCN) als "gefährdet" bis "stark gefährdet" eingestuft. Im SMACC-Bericht heißt es, dass derzeit rund 60 % der Makaken-Arten vom Aussterben bedroht sind.

Mit der These, dass Affen intelligent sind, können auch die Makaken gut mithalten: In Experimenten führten sie Kopfrechenaufgaben fast genau so gut durch wie Studenten.