"Irgendwas mit Medien" – Lena Schmidt studierte in ihrer Heimatstadt Bonn zunächst Medienwissenschaft und Sprache und Kommunikation in der globalisierten Mediengesellschaft an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität. Ein Bachelor-Semester verbrachte sie in Irland an der Maynooth University. Für den Master wechselte sie dann an die Universität zu Köln und studierte dort Medienkulturwissenschaft und Intermedia mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik.

2022 führte sie ein Praktikum in die SWR-Wissenschaftsredaktion. Im Anschluss arbeitete sie zunächst als studentische Aushilfe in der Web-Redaktion und verfasste Beiträge für SWR Wissen sowie tagesschau.de. Nun geht sie als freie Mitarbeiterin in der Wissenschaftsredaktion erste Schritte als Reporterin und ist auch für den Westdeutschen Rundfunk in freier Mitarbeit als Social Producerin tätig.

Sie interessiert sich vor allem für Themen aus Medien- und Kommunikationswissenschaft sowie für alles rund um Diversität und Nachhaltigkeit.

