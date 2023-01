Darum kann die Klimakrise gut verdrängt werden

Die Besonderheit der Klimakrise ist, glaube ich, dass sie in ganz existentieller Weise alle Lebensgrundlagen, die wir kennen, gefährdet. Und dass die Skalierung und Dimension so groß ist, dass wir es kaum vermögen, das Ausmaß dieser Krise gänzlich zu erfassen. Das kann einen auch ohnmächtig machen, wenn man das individuelle Verhalten ändern will.