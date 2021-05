Kinder- und Jugendärzte schlagen Alarm. Sie warnen vor schlimmen Langzeitfolgen der Corona-Maßnahmen gerade für Kinder und Jugendliche. Ist die Lage wirklich so dramatisch?

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte warnt: Mittlerweile seien die Kinder- und Jugendpsychatrien voll, denn die psychiatrischen und psychologischen Erkrankungen hätten ein Ausmaß erreicht, wie die Kinder- und Jugendärzte es nie zuvor erlebt haben. Das böse Wort "Triage" macht die Runde.

Dem Begriff "Triage" widerspricht die deutsche Gesellschaft für Kinder und Jugendpsychiatrie allerdings vehement. Der Begriff aus dem Kriegsrecht sei nicht angemessen. Es gebe zwar durchaus schwierige Engpässe, aber die seien gerade in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bereits früher da gewesen und jetzt durch die Pandemie nur noch verstärkt worden.

Imago imago images/imagebroker

Kinder leiden psychisch unter der Pandemie

Sicher ist: Durch die Pandemie sind Kinder und Jugendliche in ihren Entwicklungsmöglichkeiten so stark und so lange begrenzt worden, dass sie immer mehr unter Druck kommen. Christian Fleischhaker, kommissarischer ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Kindes- und Jugendalter in Freiburg bestätigt, dass Kinder vermehrt schwere psychische Erkrankungen entwickeln:

"Auch die Suizidversuche und die Suizidgedanken nehmen drastisch zu. Sodass wir immer schwerere, immer mehr suizidale Patienten hier aufnehmen müssen und da massivst unter Druck kommen. Wenn sie akut suizidal sind, wenn sie ein Problem haben, wo es um Leib und Leben geht, werden sie sofort aufgenommen. Aber alles was dazwischen liegt, da müssen sie halt viel länger warten. "

Suizidversuche von Kindern und Jugendlichen nehmen während der Pandemie zu. Akut suizidal gefährdete werden sofort aufgenommen, andere warten länger. Imago imago images/Panthermedia

Zu wenig Behandlungsplätze bei Psychotherapeuten für Kinder und Jugendliche

Ein großes Problem ist, dass Kinder und Jugendliche durch die Pandemie die Kontrolle über viele Bereiche ihres Lebens verloren haben, dadurch entsteht Druck und massive Probleme, so der Jugendpsychiater Fleischhaker. Doch in die ambulante psychotherapeutische Behandlung kann auch nur selten vermittelt werden. Dort war es schon vor Corona schwierig, Kinder und Jugendliche unter zu bringen. Und es sind in der Pandemie keine neuen Plätze geschaffen worden. Obwohl das dringend notwendig ist, um die Kinder und Jugendlichen aufzufangen.

Viele niedergelassene Kollegen sind so überfüllt, dass sie für die Psychotherapie niemanden mehr auf die Warteliste aufnehmen. Also die Wartezeiten steigen massiv. Also wenn sie zum Beispiel aus einer Angststörung heraus nicht mehr in die Schule gehen können oder den Online-Unterricht nicht schaffen, da müssen sie momentan im Bereich Freiburg/Breisgau rund neun Monate warten, bis sie eine angemessene psychotherapeutische Behandlung bekommen.

Schon vor Corona waren die psychotherapeutischen Behandlungsplätze begrenzt und oft mit langen Wartelisten. Imago imago images/MASKOT

Hausärzte behandeln vermehrt psychische Symptome

Was bleibt ist die Behandlung beim Kinderarzt. Für den Berufsverband der Kinder und Jugendärzte spricht Kinder - und Jugendarzt Till Reckert aus Reutlingen. Er schildert, dass in seine Praxis während der Pandemie viele Kinder und Jugendliche kommen, die statt an den üblichen Infekten an psychischen Symptomen litten:

Motivationslosigkeit, chronische Müdigkeit, Lustlosigkeit, Lebensüberdruss. Schlafstörungen, Essstörungen, da ist die ganze Palette mit dabei.

Die psychischen Probleme von Kindern und Jugendlichen sind vielseitig durch die belastende Situation während der Pandemie. Imago imago images/Bihlmayerfotografie

Alle Altersgruppen sind betroffen

Dabei fällt keine Altersgruppe besonders auf, unter den Betroffenen sind genauso Kitakinder wie Schulkinder und Teenager. Auffällig ist dagegen:

Das sortiert sich mehr entlang der gesellschaftlichen Schichten. Die Kinder und Jugendlichen, die eh schon Probleme hatten, die fallen dann hinten runter.

Doch wenn jetzt ein Kind kommt, das schwer depressiv ist, hat Till Reckert oft keine Möglichkeit es zeitnah unterzubringen:

"Es kommt zu Drehtürsituationen mit Kriseninterventionen, das hat sich gehäuft. Und die, die keinen Platz bekommen, landen dann wieder beim Kinderarzt."

Viele Kinder und Jugendliche kommen nun mit psychischen Problemen zum Kinderarzt Imago imago images/andrei_r

Mehr Beachtung für die Bedürfnisse von Heranwachsenden

Klaas van Aaken ist Chefarzt in der und Jugendpsychiatrie im Klinikum am Weisenhof in Weinsberg. Das ist eine Versorgungsklinik und ist zuständig für die Notfallversorgung für die Region Heilbronn/Franken. Er fordert: