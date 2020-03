Wann kommen die Krankenhäuser im Kampf gegen das neue Coronavirus an ihre Grenzen? Ein neues Melderegister soll die aktuell verfügbaren Intensivbetten für akute Covid-19-Fälle anzeigen.

Hat Deutschland genügend Intensivbetten für Covid-19-Patienten? Die Zahl der Corona-Infektionen steigt und auch die Zahl der Menschen, die wegen Covid-19 in einem Krankenhaus oder sogar intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Wie sieht die Versorgungslage in diesem Bereich aus?

Deutschlandweit sind derzeit etwas über 600 Patienten auf Intensivstationen. Das ist vergleichsweise wenig. Denn in Deutschland sind mindestens über 5200 zusätzliche Intensivbetten noch frei. Mindestens – denn wie viele genau, ist noch unklar. Aktuell melden nur die Hälfte der Intensivstationen verlässliche Zahlen.

Deshalb hat die Vereinigung für Notfall- und Intensivmedizin ein neues Melderegister für Intensivstationen gestartet. Die Kliniken sollen ab sofort melden, wie viele Infizierte mit dem Coronavirus aktuell auf Intensivstationen behandelt werden.



Die bislang verfügbaren Daten sind trotzdem mehr als ein erster Anhaltspunkt, findet Professor Christian Karagiannidis von der Deutschen Vereinigung für Intensivmedizin – auch wenn bisher nicht alle Kliniken mitmachen:

“Also in aller Regel beteiligen sich die großen Zentren am Anfang immer an solchen Registerdaten. Das wissen wir aus langjähriger Erfahrung. Und wir können anhand der Hälfte schon eine sehr gute Vorhersage treffen, wie sich das so im Bundesgebiet weiterentwickeln wird. Das ist schon wirklich viel. Wünschenswert wäre aber, dass Herr Spahn das Ganze verpflichtend macht für Deutschland.” Christian Karagiannidis, Deutsche Vereinigung für Intensivmedizin

Intensivstation im Norden Iraks. Viele Länder wurden von der Corona-Pandemie und der Zahl schwerer Covid-19 Fälle förmlich überrollt. Ist Deutschland besser gerüstet für den Ernstfall? Imago imago images/VWPics

Neues Meldesystem für Intensivbetten

Doch darauf wollen sich die Experten nicht verlassen. Bis Ende der Woche sollen sich bereits freiwillig rund 70 Prozent der Krankenhäuser an dem neuen Meldesystem beteiligen und damit melden, wie viele Infizierte auf den Intensivstationen behandelt werden. Zahlen die immer wichtiger werden.

Aus den Daten lässt sich schon bald ein verlässlicher Trend herauslesen, wie gut die Krankenhäuser mit der hohen Zahl der Infizierten zurechtkommen. Die Daten zeigen ein reales Bild in den Krankenhäusern.

Bei der Bewältigung der Coronapandemie spielen neben einer geeigneten Zahl von Intensivbetten vor allem ausreichend Beatmungsgeräte eine wichtige Rolle. SWR SWR, Patrick Hünerfeld

Hohe Dunkelziffer bei Zahl der Coronainfizierten

Bei der Zahl der Infizierten ist das nicht so einfach: Wir wissen nicht wie viele Menschen sich wirklich mit dem Virus anstecken – wir kennen nur die gemeldeten Fälle. Also Personen, die getestet wurden. Viele Infizierte fehlen in der Statistik. Und wahrscheinlich sogar immer mehr – weil zu wenig getestet werden kann. Bei einer hohen Zahl der Infizierten steigt in der Regel auch erst einmal die Dunkelziffer.

Pandemie lässt sich nur noch verlangsamen

Da sind die aktuellen Belegungszahlen aus den Intensivstationen verlässlicher und jetzt in der aktuellen Phase auch wichtiger. Die Pandemie lässt sich ja mittlerweile nur noch verlangsamen. Möglichst wenig Patienten sollen gleichzeitig auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Ob das gelingt, werden die neuen Zahlen zeigen.

Freiburger Krankenhaus bereitet sich auf mehr Covid-19-Patienten vor In baden-württembergischen Kliniken gibt es derzeit insgesamt 3.200 Intensivbetten, 43 davon sind aktuell mit Corona-Patienten belegt. Im ganzen Land bereiten sich die Kliniken darauf vor, dass die noch vorhandenen Intensivbetten nicht reichen könnten - so auch im Freiburger Josefs-Krankenhaus.

Extrameldung für Covid-19-Patienten im kritischen Zustand

Die Krankenhäuser melden übrigens auch, wie viele Patienten in den Intensivstationen gerade in einem kritischen Zustand sind. Außerdem sehen die Kliniken, ob andere Krankenhäuser noch Patienten aufnehmen können. Die Krankenhäuser können sich so besser abstimmen, sagt Professor Christian Karagiannidis:

“Das ist deswegen so besonders wichtig, weil wir auch um 3 Uhr nachts auf einen Blick sehen müssen können, wo freie Kapazitäten sind. Das ist auch so der Grundgedanke von unserem Netzwerk ” Prof. Christian Karagiannidis

Das ist wichtig, um die Infizierten schnell auf die einzelnen Intensivstationen verteilen zu können. Vor allem Experten werden in den nächsten Wochen die Daten aus den Intensivstationen genau beobachten. Denn sie zeigen, wie gut das deutsche Gesundheitssystem mit dem neuen Coronavirus wirklich zurechtkommt.