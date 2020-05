Im Internet geistern Videos zu Mitteln umher, die Covid-19 angeblich heilen oder sogar einen Ausbruch verhindern sollen. Auch Vitamin D soll demnach dazugehören. Viel dran ist daran aber nicht.

Dauer 2:58 min Sendezeit 16:05 Uhr Sender SWR2 Vitamin D schützt nicht vor einer Coronavirus-Infektion Im Internet werden Nahrungsergänzungsmittel wie z.B. Vitamin D als Schutz vor einer Corona-Infektion angepriesen. Doch es gibt keine Nahrungsergänzungsmittel, die eine Covid-19-Erkrankung verhindern können. Sie stärken lediglich das Immunsystem. Audio herunterladen (2,6 MB | MP3)

Zusammenhang zwischen Covid-19 und Vitamin ist nicht geklärt

Ob es einen direkten Zusammenhang zwischen einer Erkrankung mit Covid-19 und der Vitamin-D-Versorgung gibt, kann man im Moment nicht sicher sagen. Eine britische Studie hat Ende April einen Zusammenhang zwischen niedrigeren Vitamin-D-Werten in der Bevölkerung und einer höheren Zahl an Covid-19-Todesfällen festgestellt.

Eine aktuelle indonesische Studie kommt zum gleichen Ergebnis. Die Forscher beider Studien sagen aber selbst, dass noch weitere Studien nötig sind. Damit geklärt werden kann, ob eine höhere Vitamin D-Zufuhr das Sterberisiko von Covid-19-Patienten wirklich senkt.

Gut möglich ist auch, dass das es gar keinen ursächlichen Zusammenhang gibt: Senioren haben in der Regel eher einen Vitamin-D-Mangel als junge Menschen, und sie erkranken schwerer an Covid-19 – das kann also eine rein zufällige Übereinstimmung sein.

Ältere Menschen haben häufiger einen Vitamin D-Mangel und erkranken häufiger an Covid-19 als jüngere Menschen. Das heißt jedoch nicht, dass der Mangel die Erkrankung verursacht. Imago imago images/Arnulf Hettrich

Vorsicht vor hochdosierten Präparaten

Generell kann man sagen, dass eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D einen positiven Einfluss auf den allgemeinen Gesundheitszustand hat. Und eine gute körperliche Verfassung ist natürlich auch bei Covid-19 hilfreich. Es gibt aber keinen Grund anzunehmen, dass Vitamin-D-Pillen als Medikament gegen das Coronavirus wirksam sind.

Zu viel Vitamin D durch Präparate kann sogar schädlich sein. Laut dem Robert-Koch-Institut kann eine Überdosierung zum Beispiel zu Bauchkrämpfen, Erbrechen oder sogar Nierenschäden und Herzrhythmusstörungen führen.

Vitamin D-Pillen sind teilweise sehr hoch dosiert und können bei Überdosierung schädlich sein. Imago imago images/Fotoarena

Vitamin D-Mangel durch den Corona-Lockdown?

Der Grund, warum sich gerade viele Menschen für Vitamin D im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus interessieren, könnte ein Artikel der BBC sein. Demzufolge hat eine Agentur des britischen Gesundheitsministeriums eine neue Empfehlung herausgegeben: Darin steht, dass die Bürger es auch im Sommer in Erwägung ziehen sollten, Vitamin-D-Tabletten einzunehmen – wegen des Corona-Lockdowns.

Normalerweise sorgt die Sonne dafür, dass unsere Haut genügend Vitamin D bildet. Bis Mitte Mai durften die Briten das Haus aber nur einmal am Tag für Sport oder Spaziergänge verlassen. Sonnenbaden war nicht erlaubt. Das liegt daran, dass Großbritannien mittlerweile das Land mit den meisten Covid-19-Opfern in Europa ist.

Ein Sonnenbad in Maßen und unter Einhaltung der Hygienevorschriften kann nicht schaden. Dabei wird auf natürliche Weise Vitamin D produziert. Imago imago images/Robert Poorten

Wir in Deutschland können uns draußen aber frei bewegen, uns auch mal in die Sonne setzen – oder sogar schon wieder in Cafés und Biergärten. Auch Freizeitangebote draußen machen wieder auf. Für die meisten von uns sollte es also reichen, mehrmals die Woche etwa eine Viertelstunde an die frische Luft zu gehen.

Wann zusätzliches Vitamin D sinnvoll ist

Für manche Menschen kann das Einnehmen von zusätzlichem Vitamin D aber durchaus sinnvoll sein: Bei älteren Menschen ab 65 Jahren kann die Haut das Vitamin nämlich nicht mehr so gut bilden und pflegebedürftige Menschen kommen eher selten an die frische Luft. Auch voll verschleierte Frauen und Babys sollten gegebenenfalls Vitamin-D-Tabletten einnehmen.

Aber: Solche Präparate sollte man nicht einfach selbst kaufen, sondern von einem Arzt beziehungsweise einer Ärztin verschreiben lassen. Und zwar nur dann, wenn wirklich ein Mangel besteht. Mit einer möglichen Wirksamkeit gegen Covid-19 hat das aber nichts zu tun.