Von Abstrich bis Zoonosen - Das Corona-Glossar

Die Sterberate gibt an, wie hoch der Anteil der Patienten ist, die sich mit einer Krankheit angesteckt haben und infolgedessen sterben. In Bezug auf das Coronavirus liegt die Sterberate in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich hoch. Das hat auch damit zu tun, wie sorgfältig die Infektionen insgesamt gezählt werden. Wenn in einem Land beispielsweise nur Fälle gemeldet werden, wenn die Patienten ins Krankenhaus müssen, dann liegt die Sterberate automatisch höher, als in einem anderen Land, wo flächendeckend getestet und deshalb auch milde Verläufe erfasst werden.

In Deutschland ist der Anteil der Neu-Verstorbenen an der Gesamtzahl der Neu-Infizierten zuletzt gesunken. Lag er Anfang März noch bei 1,3 Prozent, stieg er in der zweiten Aprilwoche auf einen Wert von 6,8 Prozent. Das Robert-Koch-Institut meldet am 30. Juni 20, dass die Sterberate in Deutschland stark gesunken ist. Auf 0,9 Prozent.

Zum Vergleich: Bei der Influenza liegt sie laut der Weltgesundheitsorganisation weiter unter 0,1 Prozent.

