Letztes Jahr wurden Antikörpertests eingesetzt, um zu überprüfen, ob man bereits mit dem Coronavirus infiziert war. Doch auch nach einer Impfung werden Antikörper gebildet gegen das Virus. Was sagt so ein Test also noch aus?

Die Antikörper, die nach einer Impfung produziert werden, unterscheiden sich im Prinzip nicht von denen, die nach einer Infektion gebildet werden. Ein Antikörpertest sollte also in beiden Fällen ein positives Ergebnis liefern und kann in der Regel nicht zwischen Impfung und Infektion unterscheiden. Ein Antikörpertest gegen das Coronavirus muss immer in einem Labor durchgeführt werden. Manche Testkits können im Drogeriemarkt gekauft werden, allerdings muss die Probe dann an ein Labor geschickt werden, wo sie untersucht wird. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Uli Deck Antikörpertests eignen sich nicht, um den Impferfolg zu messen Ein Antikörpertest eignet sich trotzdem nicht, um zu überprüfen, ob eine Impfung angeschlagen hat. Vor allem zu zwei Zeitpunkten ist es denkbar, dass die Antikörperkonzentration im Blut unter der Nachweisgrenze eines kommerziellen Tests liegt, sagt Susana Minguet, Immunbiologin an der Uni Freiburg: kurz nach der Impfung und einige Monate später. “Es kann sein, dass du nach der Impfung zu wenig Antikörper produzierst, dass der Test es erkennen kann, aber es ist genug, um dich zu schützen.” So kann die Antikörperkonzentration bei Geimpften auch sehr stark variieren, so Susana Minguet weiter. Selbst bei einer niedrigen Antikörperkonzentration könne der Schutz aber ausreichen. Denn Antikörper sind nur ein Teil der Immunantwort des Körpers. Es werden auch sogenannte Gedächtnis-Zellen gebildet, die lange nach einer Infektion oder Impfung – wenn nur noch sehr wenige Antikörper vorhanden sind – eine relativ schnelle Immunantwort auslösen, sollte der Körper wieder in Kontakt mit dem Erreger kommen. Antikörperkonzentration kann im Labor gemessen werden Ein weiterer Grund, weshalb kommerzielle Tests nichts darüber aussagen können, ob eine Impfung angeschlagen hat: Ihnen fehlt ein Vergleichswert. Sie sagen nur aus: Die Antikörperkonzentration liegt über oder unter der Nachweisgrenze. Sie können aber nicht zeigen, wie stark eine Immunität ausgeprägt ist. Sollte es, aus welchem Grund auch immer, notwendig sein, den Impferfolg zu messen, dann kann die Antikörperkonzentration im Labor gemessen werden. “Kommerzielle Antikörpertests sind nicht so sensitiv, wie wir im Labor sein können.” Im Labor ist es übrigens auch möglich zu unterscheiden, ob die Antikörper von der Reaktion auf eine Impfung oder auf eine überstandene Infektion stammen. Denn bei allen in der EU zugelassenen Impfstoffen werden nur Antikörper gegen einen bestimmten Teil des Coronavirus gebildet – das Spike-Protein. Bei einer Infektion werden aber auch Antikörper gegen andere Teile des Virus gebildet, zum Beispiel gegen Hüllproteine des Virus. Eine Impfung kann nicht zu der Bildung solcher Antikörper führen, weshalb ein Nachweis auf den Kontakt des Körpers zu dem “echten” Coronavirus hindeutet. So könnte nach der Impfung überprüft werden, ob sich eine Person – unabhängig von der Impfung – mit dem Coronavirus infiziert hat. Antikörper-Schnelltest, der aus einer einzelnen Testkarte besteht, auf die Blut aufgetragen wird picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Willnow Kreuzreaktionen sind möglich Nicht ganz geklärt ist wie stark Antikörper gegen andere Coronaviren einen Antikörpertest beeinflussen können. Solche Kreuzreaktionen sind bei verwandten Viren möglich und wurden auch bei Coronaviren schon beobachtet. Unter Umständen könnten also Antikörper gegen ein harmloses Erkältungs-Coronavirus zu einem positiven Antikörpertest führen, obwohl die betreffende Person weder mit SARS-CoV-2 infiziert war noch dagegen geimpft ist. Studie: Antikörper gegen andere Coronaviren können auch vor Covid schützen Übrigens könnten solche Antikörper gegen andere Coronaviren auch einen gewissen Schutz vor SARS-CoV-2 bieten. Eine Studie aus Münster fand, dass Menschen mit Antikörpern gegen das Erkältungs-Coronavirus OC43 ein geringeres Risiko für einen schweren Verlauf einer SARS-CoV-2-Infektion haben. Fazit Antikörpertests können unter bestimmten Umständen ein gutes Werkzeug sein, um eine vergangene Infektion nachzuweisen – zum Beispiel, wenn jemand an Symptomen von Long-Covid leidet, sich aber nicht sicher ist, eine Infektion durchgemacht zu haben. Sie eignen sich aber nicht dafür den möglichen Erfolg einer Impfung nachzuweisen.