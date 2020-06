Kein Anhaften am Tisch

Die Riffel verhindern , dass sich eine Flasche am Tisch quasi "festsaugt". Flaschen haben unten ja in der Regel keinen ebenen Boden, sondern sind nach innen gewölbt. Im Alltag nehmen wir Getränkeflaschen oft aus dem Kühlschrank. Was passiert, wenn die Flasche dann auf dem Tisch steht? Die kalte Flasche kühlt die Luft in diesem Hohlraum. Kalte Luft zieht sich aber zusammen. Hätte der Boden also keine Riffel, würde zwischen Flasche und Tischplatte ein Unterdruck entstehen, die Flasche würde am Tisch haften.

Wenn sich die Luft zwischen Flasche und Tisch abkühlt, kann außerdem Kondenswasser entstehen. So bilden sich auch die Wasserränder auf Tischplatten – das ist Kondenswasser, das sich am kalten Glas bildet. Ohne die Riffel am Boden würde ein regelrechter Wasserfilm entstehen. Den zu verhindern ist auch eine Funktion der Riffel. Sie sorgen nämlich dafür, dass die Kontaktfläche zwischen Glas und Tisch nicht geschlossen ist, sondern es Lücken und somit einen Luftaustausch gibt.

Riffel verteilen die Druckbelastung

Und dann gibt es noch einen weiteren Grund: Angenommen, der Boden einer Glasflasche hätte keine Riffel. Dann könnte es trotzdem passieren, dass es kleine Unebenheiten gibt oder dass auf dem Tisch ein Sandkorn oder ähnliches herumliegt. Und auch wenn das Glas einer Flasche an sich hart ist – wenn an einem winzigen, sandkorngroßen Punkt eine mechanische Belastung entsteht, können von diesem kleinen Punkt Spannungsrisse ausgehen, die das Glas instabil werden lassen – auch das will man mit den Riffeln verhindern. Die sorgen von vornherein dafür, dass sich die Druckbelastung gleichmäßig auf viele Punkte verteilt.

Parfümflaschen stehen nicht im Kühlschrank

Warum aber haben z.B. Parfümflaschen keine Riffel? Der Hauptgrund für die Riffel ist der Kondenswassereffekt bei Flaschen, die man aus dem Kühlschrank holt – und Parfümflaschen stehen in der Regel nicht im Kühlschrank.