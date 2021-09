Warum wird die Sonne nicht unendlich heiß?

per Mail teilen

Tatsächlich ist die Sonne ein gigantischer Atomreaktor, daher ist Sonnenergie eigentlich Kernenergie, wenn man so will. Und dieser Reaktor stabilisiert sich selbst. Angenommen, im Inneren der Sonne würde durch irgendeinen Umstand das Feuer plötzlich ein bisschen stärker. Dann würde innen eine unglaubliche Energiemenge produziert, ein Überschuss, und die ganze Sonne würde sich dadurch schlagartig etwas ausdehnen. Aber das Ausdehnen führt dazu, dass es im Innern sofort abkühlt – und sofort erlischt wiederum das Feuer. Das heißt, es stabilisiert sich selbst. Ist sie so groß geworden, dass das Feuer ein bisschen erlischt, dann ist innen ja der Druck weg und dann schlägt die Schwerkraft wieder zu: Dann zieht sich’s wieder zusammen und das Feuer zündet neu und stabilisiert sich wieder. Das heißt, Sterne sind einfach gigantische, sich selbst stabilisierende Fusionsreaktoren.