Wie oft muss ich die Bettwäsche wechseln, um vor Milben sicher zu sein?

Bettmilben sind nur für Allergiker wirklich ein Problem

Gesundheitlich sind Milben nur dann ein Problem, wenn jemand tatsächlich allergisch auf die Ausscheidung dieser Tiere reagiert.

Bettzeug gut lüften, Bettwäsche alle ein bis zwei Wochen wechseln

Was Sie gegen Milben tun können: Sie sollten das Bett morgens, nachdem sie aufgestanden sind, nicht gleich machen. Lassen Sie es erst mal offen liegen zum Auslüften. Das ist ganz wichtig. Wenn Sie können, hängen sie es raus in die Sonne, an die frische Luft, sodass es gut durchtrocknet.

Eine typische Frage ist immer: Wie häufig muss sich die Bettwäsche wechseln? Das hängt ein bisschen von der eigenen Hygiene ab. Alle ein, zwei Wochen – je nachdem, wie Sie schlafen.

Faustregeln für die Betthygiene

Ganz wichtig: Tiere gehören nicht ins Bett. Und gegessen wird eigentlich auch nicht im Bett. Das sind ein paar Faustregeln für die Betthygiene.

Grundsätzlich holt man sich im Bett durch die Bettwäsche keine Infektionskrankheit.