Kann jemand das Internet einfach abschalten?

Es kommt drauf an, für wen das Internet alles abgeschaltet werden soll. Natürlich kann ich die Datenleitung zum Haus meines Nachbarn durchschneiden oder den nächsten Verteilerkasten zerstören – dann ist in meinem Häuserblock das Internet weg.

Aber interessant ist ja die Frage: Könnte eine Regierung einfach irgendeinen Stecker ziehen und damit das Internet lahmlegen? Was genau heißt das, wenn es in den Nachrichten heißt: „Myanmar stellt das Internet ab“?

"Das Internet" besteht aus mehr als 100.000 Teilnetzen

Dazu muss man wissen, wie das Internet funktioniert. „Das“ Netz besteht in Wirklichkeit aus mehr als 100.000 Teilnetzen, sogenannten autonomen Systemen. Die sind alle miteinander verbunden und bilden in der Summe das Internet. Das sind zum Beispiel die Netzwerke von Internetanbietern oder größeren Unternehmen.

Wer Macht über ein Teilnetz oder dessen Betreiber hat, kann abschalten

Wenn ich so ein Netzwerk betreibe – oder vielleicht auch Macht über den Betreiber habe – dann kann ich jeder Nutzerin und jedem Nutzer ganz einfach den Hahn zudrehen. Ganz einfach per Knopfdruck. – Entweder jedem einzeln oder allen auf einmal. Und ich kann entweder alle Verbindungen unterbinden oder nur die zu einzelnen Webseiten oder Diensten – aber eben nur innerhalb dieses Teilnetzes.

Unrechtsregime sperren freien Informationszugang

Und genau das passiert bei Internetshutdowns, ob in Myanmar oder anderswo. Oder auch wenn einzelne Seiten wie Facebook oder Twitter gesperrt werden. Die Regierung weist dann die Internetanbieter an, solche Sperren umzusetzen. Sich selbst nehmen die Regierenden natürlich aus, d.h. die können die Seiten weiter nutzen.

Urheberrechtsverletzungen und Kinderpornografie unterbinden

So etwas passiert übrigens nicht nur in politisch instabilen Ländern oder Unrechtsregimen. Auch in unserer vermeintlich freien Demokratie werden einzelne Webseiten gesperrt. Dabei geht es natürlich nicht um politisch Unliebsames, sondern um illegale Inhalte. Allen voran Kinderpornografie und Urheberrechtsverletzungen.

Niemand hat die Macht, das gesamte Internet abzuschalten

So eine Sperrung bedeutet aber nicht, dass das gesamte Internet ausgeschalten ist. Das schaffen nicht mal die mächtigsten Regierungen. Das Internet ist mittlerweile so groß, so verteilt und es gibt so viele Umleitungen, wenn mal irgendwo kein Durchkommen mehr ist – selbst wenn ein Teilnetz komplett ausgeschalten wird, dann wären zwar die Teilnehmer und Dienste dieses Teilnetzes abgeschnitten, aber der Rest des Internets würde wahrscheinlich nicht mal was davon mitbekommen.

