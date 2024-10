Edina Schmitt ist redaktionelle Mitarbeiterin für "Zur Sache! Baden-Württemberg". Ihre Begeisterung für politischen Journalismus führte sie direkt in die "Multimediale Landespolitik" beim SWR. Ihr Herz schlägt schon immer vor allem fürs Fernsehen. Bei "Zur Sache! Baden-Württemberg" ist sie für Social-Media-Recherchen und digitale Ausspielungen zuständig, führt Interviews und setzt auch Beiträge um.

Vor und neben dem SWR ...

Schon in der Schulzeit war Edina politisch sehr interessiert und wurde 2019 mit dem "Preis für Gemeinschaftskunde" der Landeszentrale für politische Bildung ausgezeichnet. Noch im selben Jahr begann sie Sozialwissenschaften an der Universität Stuttgart zu studieren und sich politikwissenschaftlich und mediensoziologisch zu spezialisieren. Außerhalb des SWR steht sie auf verschiedenen Veranstaltungen als Moderatorin auf der Bühne, unter anderem bei Podiumsdiskussionen. Privat engagiert sich Edina ehrenamtlich als Jugendleiterin in einem der größten Brauchtumsvereine in Baden-Württemberg, ist Hobbysängerin und verbringt vor allem gerne Zeit in der Natur oder beim Gärtnern.