Jetzt steht es fest: Die neue Deutsche Weinkönigin kommt aus Franken und heißt Eva Brockmann. Sie wurde am Freitagabend im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße zur Nachfolgerin von Katrin Lang gewählt.

An ihrer Seite stehen die Weinprinzessinnen Jessica Himmelsbach aus Baden und Lea Baßler aus der Pfalz.

Erster Titel für Franken seit 2008

Nach 15 Jahren geht der Titel wieder nach Franken, was die 24-Jährige mit besonderem Stolz erfüllt: "Ich spüre Freude, pure Emotion", so Brockmann. Sie könne ihren Sieg noch gar nicht fassen. "Jede hätte es verdient", dachte die neue Weinkönigin auch im Moment ihres Erfolgs an ihre Konkurrentinnen.

Eva Brockmann kann ihr Glück kaum fassen. SWR

Fünf Bewerberinnen standen im Finale: Sarah Röhl von der Mosel und Katja Föhr aus dem Rheingau gingen am Finalabend ebenfalls ins Rennen um die begehrte Krone.

Weinwissen in Einzel- und Teamaufgaben

Bei einer Blindverkostung sollten die fünf Kandidatinnen die Rebsorte und das Anbaugebiet eines Weines herausschmecken. Allerdings war es keiner von ihnen gelungen, die Weine richtig zu bestimmen.

Als Teamaufgabe sollten die fünf Kandidatinnen große gerahmte Fotografien früherer Weinköniginnen in die richtige chronologische Reihenfolge bringen. Und auch Wissensfragen mussten die Kandidatinnen als Team beantworten. Im Rhetorikspiel wurde ihre Redegewandtheit getestet. Jede musste 45 Sekunden lang zu einem vom Publikum ausgewählten Thema eine Rede halten.

Publikum konnte mitbestimmen

Das Publikum konnte im Livestream und im Saal über das Abstimmungstool "meinSWR" am Ende des Abends mitbestimmen, wer zur 75. Weinkönigin gekrönt wurde. Moderiert wurde die Sendung, wie in den Jahren zuvor, von Holger Wienpahl.

Die Finalistinnen im Überblick

Eva Brockmann aus Franken

Jessica Himmelbach aus Baden

Lea Baßler aus der Pfalz

Katja Föhr aus dem Rheingau

Sarah Röhl von der Mosel