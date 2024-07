Was der Tod bewirken kann

Der Tod ist immer eine Zäsur. Unerbittlich und endgültig. Wie gelingt es uns, nach dem Verlust eines geliebten Menschen neu anzufangen? (Die Sendung wurde vor Corona aufgezeichnet)

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Barbara und Thomas Krause

Barbara und Thomas Krause mussten lernen, mit dem überraschenden, viel zu frühen Tod ihrer langjährigen Partner zu leben. Zwischen Trauer und Funktionieren müssen suchten beide Austausch in einem Internetforum für Verwitwete – und fanden einander. Auch wenn Ihre Liebe für emotionale Achterbahnfahrten sorgte, waren die beiden sich eine wichtige Stütze: „Die Traueraufgaben hätte ich ohne diese Liebe, die wir haben, nicht bewältigen können“, sagt Barbara.

Ruth Klaaßen

Im November 2017 starb die Tochter von Ruth Klaaßen bei einem tragischen Autounfall. In Schock und Trauer mischte sich irgendwann auch die Erkenntnis, dass sie nicht einfach weitermachen kann wie bisher: „Nach Hannahs Tod war alles sinnlos, am liebsten wäre ich hinterher gegangen“, erinnert sich Klaaßen. Doch ein wiederkehrender Traum zeigte der Erzieherin einen neuen Weg auf. Tatsächlich kündigte sie daraufhin und begab sich beruflich auf ein völlig neues Feld.

Mario Dieringer

Vor drei Jahren nahm sich der Lebensgefährte von Mario Dieringer das Leben. Die Trauer und die Schuldgefühle, dass er seinen Tod nicht verhindern konnte, ließen ihn zunächst in ein tiefes Loch stürzen. Doch dann gelang es Mario Dieringer, einen Entschluss zu fassen: Er brach auf, um anderen Suizid-Hinterbliebenen zu helfen. „Der Tod hat mir ein neues Leben geschenkt und vor allem – das ist vielleicht das wichtigste – einen Sinn im Leben gegeben.“

Victoria Küppers

Victoria Küppers war erst elf Jahre alt, als ihr Bruder Philipp unter bis heute ungeklärten Umständen starb. Ein Vorfall, der nicht nur ihre Familie zerbrechen ließ, sondern Victoria Küppers bis heute prägt: So wurde sie Gerichtsmedizinerin, um Toten eine Stimme zu geben und um offene Fragen über den Tod hinaus zu klären: „Ich wusste seit meinem 12. Lebensjahr, ich will all das besser machen, was damals passiert ist.“

Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello

Die Psychologin und Psychotherapeutin Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello weiß aus Forschung und eigener Praxis: Was der Tod bewirken kann, das haben wir auch selbst in der Hand. Hinterbliebene können in Trauer verharren, oft mit verheerenden Folgen für das soziale Umfeld und die eigene Seele. Oder aber sie lassen der Trauer einen Aufbruch folgen: „Der Tod eines geliebten Menschen bietet auch eine Chance zu einem persönlichen Wachstum.“