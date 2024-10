Betrüger verkauft gemietetes Auto

Seit über 15 Jahren ist die deutsche Pop-Band Marquess der Garant für sonnengetränkten Partysound. Die Musiker konnten bereits in elf Ländern Hits in den Top-10 platzieren und wurden mit mehreren Gold- und Platin-Awards u. a. für ihren Hit "Vayamos companeros" ausgezeichnet. Gerade ist ihr zehntes Album „Energía“ erschienen. Am 23. Juni treten Marquess in Friedrichshafen auf. Kurz davor sind die drei Latin-Pop-Hitmaker in der Landesschau: Im Studio erzählen Sascha Pierro, Dominik Decker und Christian Fleps von ihrem neuen Album, ihrem Leben für die Bühne und darüber, warum drei Deutsche am liebsten auf Spanisch singen.