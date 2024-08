Eine Dame von Welt

per Mail teilen

Noch immer feilt Franz am Menü für sein erstes Date mit Gudrun. Er möchte seine neue Liebe beeindrucken und kulinarisch auffahren was geht. Auch Heinz und Claudia werden zu diesem exquisiten Ereignis eingeladen. Schließlich möchte Franz nicht nur bei Gudrun mit dem Menü, sondern auch bei Heinz und Claudia mit Gudrun angeben! Blind vor Liebe läuft Franz jedoch in die Irre.

Als Heinz von seinem Bruder gebeten wird, beim ersten Date mit Internetbekanntschaft Gudrun die "Anstandsdame" zu geben, kann er nur schmunzeln. Jedenfalls wird er so ebenfalls in den Genuss eines delikaten Abendessens kommen. SWR

Leon Riedle hat sich für ein Schülerpraktikum im Löwen beworben, doch Tu hat dessen Bewerbung einfach in den Mülleimer geworfen. Tu möchte diesen Brandstifter nicht in seiner Küche haben. Basta!

Tayo weiß, dass es schwierig sein wird, bei seinem Chef ein gutes Wort für Leon Riedle einzulegen nach allem, was passiert ist. Trotzdem lässt er nichts unversucht! SWR

Constantin ist sauer auf Bernhard. Der hat ihm nämlich noch immer nicht den Weg geebnet für eine Hochzeit auf dem Fallerhof. Doch Constantin hat Bernhard in der Hand. Er will auf dem Fallerhof heiraten, und davon wird er sich auch nicht abbringen lassen!