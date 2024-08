Erleuchtungen

per Mail teilen

Bea hat eine riesige Designerlampe gekauft, mit der sie den Eingangsbereich des Fallerhofes aufpeppt. Als Johanna nach Hause kommt und das gewaltige Teil im Flur stehen sieht, fährt sie vor Schreck zusammen. Die Lampe muss da weg. Auch Karl fühlt sich von dem Monster bedroht, als es plötzlich im Schlafzimmer installiert ist. Auch da muss die Lampe weg. Bea ist sauer. Die Lampe war teuer, also wird sie auch aufgestellt.

Monique hatte sich auf ein romantisches Abendessen mit Bernhard gefreut – leider zu früh. Bernhard musste ihr kurzfristig absagen, da er spontan noch seinen Sohn Marius besuchen möchte. Monique ist verletzt, so einfach in die zweite Reihe gestellt zu werden. Wahrscheinlich meint es Bernhard wohl doch nicht so ernst mit ihr, wie sie es sich eigentlich wünscht…

Statt des gewohnten „Halli-Hallo“ hört Eva nur Lenis Hilferufe. Doch ganz so dramatisch wie sie sich anhört, ist die Situation letztendlich nicht. Leni schleppt lediglich jede Menge Material in den Löwen, mit denen sie die mentale Fitness der Stammtischler auf die Probe stellen möchte. Leni hat die Jungs zum Gehirnjogging animiert und bringt die Herren auch im Sitzen ordentlich zum Schwitzen.