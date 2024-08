Folge 622: Unvermutet

per Mail teilen

Serie D 2009 Unvermutet

Noch immer ist unklar, woran es liegt, dass so viele Kühe krank geworden sind. Auf Beas Initiative hin kommt Andreas Grub auf den Hof, ein junger Tierarzt, der sich vor kurzem in der Gegend niedergelassen hat. Er rät Bea und Karl zu einer weiteren labortechnischen Untersuchung. Bea gibt die Proben ausgerechnet in Bernhards Labor.

Franz hat den Preis für den Löwen so in die Höhe getrieben, dass Eva ihren Traum von der Kultkneipe im Schwarzwald wohl begraben muss. Als Franz ihr auch noch anbietet, in seinem zukünftigen Luxushotel im Service zu arbeiten, ist das Maß für sie voll.

Rosis Honig ist der Renner in Johannas Hofladen. Da sich die Bienen aber mittlerweile auf den Winter vorbereiten, ist vorerst kein Nachschub in Sicht. Während sich so der Kampf "Honig gegen Marmelade" von selbst erledigt hat, geht ein anderer munter weiter: Albert kann es einfach nicht lassen, Jenny bei jeder Gelegenheit die Geschichte mit Daniel unter die Nase zu reiben.