Folge 607: Glaube, Liebe, Hoffnung

Serie D 2009 Glaube, Liebe, Hoffnung

Ausgerechnet als Franz ein wichtiges Finanzgeschäft abwickeln muss, streikt sein Computer. Daniel, der das mitbekommt, scheint den Grund für den Computerausfall zu kennen und gibt Franz einen Tipp. Ob der damit allerdings wirklich gut beraten ist, stellt sich bald heraus.

Lange hat man Kati nicht mehr so strahlend gesehen. Ihre Internet-Bekanntschaft Uwe scheint ihr richtig gut zu tun. Eva findet es so langsam an der Zeit, dass sich Kati mit Uwe verabredet. Nur so kann sie schließlich herausfinden, ob es sich nicht vielleicht doch um eine "Mogelpackung" handelt.

Johanna wollte zusammen mit Leni die ersten Online-Bestellungen verschicken. Doch da Bea von heftigen Zahnschmerzen geplagt wird, muss Johanna für sie im Stall einspringen. Leni bekommt unerwartet Hilfe - ausgerechnet von Lioba.