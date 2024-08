Folge 593: Geplatzte Träume

per Mail teilen

Serie D 2008 Geplatzte Träume

Matthias und Monique kommen sich scheinbar wieder näher. Allerdings haben die vorweihnachtlichen Unstimmigkeiten bei beiden Spuren hinterlassen. Und das sind nicht die einzigen Probleme, die ihre Beziehung ein weiteres Mal auf die Probe stellen.

Dass es mit der Liebe nicht so einfach ist, spürt auch Sophie. Sie kommt alleine aus dem Urlaub zurück und ist völlig verstört. Nur Eva findet einen Draht zu ihr und erfährt, was in Thailand passiert ist.

Matthias hat einen völlig ramponierten Planwagen organisiert, den Bernd wenig begeistert mustert. Ob dieses alte Ding überhaupt zu restaurieren ist? Doch wozu hat Matthias Beziehungen - und mit Karl einen Cousin, der ein Sägewerk besitzt?