Folge 590: Ansichtssache

Monique freut sich schon sehr auf das erste gemeinsame Weihnachtsfest mit Matthias. Als sie ihn im Gesindehaus besucht ist er gerade dabei, ein Geschenk einzupacken. Doch dieses Geschenk ist nicht für Monique, sondern für seinen Sohn Jonas. Als Matthias Monique eröffnet, dass er mit Jonas in Höxter feiern möchte, ist sie sehr enttäuscht.

Jenny kann sich nicht entscheiden, was sie zur Klassenfete anziehen soll. Schließlich wählt sie ein bauchfreies Top, Minirock und Netzstrümpfe. Als Karl sie so sieht, ist er entsetzt und verbietet ihr, so das Haus zu verlassen.

Monique möchte Albert sein Geschenk geben, nichts ahnend, dass ihr Sohn bereits mit Bernhard in die Ferien gefahren ist. Als sie mit Johanna darüber reden möchte, stößt sie allerdings auf wenig Verständnis.