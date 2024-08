Folge 577: Unverhofft kommt oft

per Mail teilen

Serie D 2007 Unverhofft kommt oft

Lioba spürt, dass das der letzte schöne Tag in diesem Jahr werden wird. Außerdem hat sie das Gefühl, dass noch mehr aufzieht. Als Johanna meint, dass bei ihnen alles in Ordnung sei, entgegnet Lioba, dass sie ihr nichts vormachen müsse. Da möchte Johanna wissen, ob Liobas Ahnung vielleicht etwas mit Bernhard zu tun hat? Die meint aber, dass es von weiter her kommt.

Überraschend taucht Pedro im Löwen auf und möchte zu Paula. Die ist gar nicht erfreut, ihn zu sehen. Bei Leni schimpft sie über ihren Verflossenen. Aber die wiegelt ab, in Paulas Alter sollte man nicht mehr so empfindlich sein! Daraufhin wirft Paula Leni aus dem Löwen. Jetzt kann Pedro endlich in Ruhe mit seiner Paula sprechen.

Johanna hat Schwierigkeiten mit dem Hofladen. Selbst Stammkunden wie Frau Heilert kaufen ihre Biowaren nun auch im Supermarkt, wo der Apfel nur die Hälfte kostet. Den Preiskrieg mit dem Supermarkt kann man gar nicht gewinnen.