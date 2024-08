Folge 426: Vater gesucht

per Mail teilen

Ein fremdes Mädchen schleicht durch den Fallerhof. Johanna bemerkt sie zunächst nicht, erschrickt aber bis ins Mark, als sie plötzlich im ersten Stock vor ihr steht. Johanna möchte wissen, was die seltsame Besucherin hier sucht. Die junge Frau behauptet, auf der Suche nach ihrem Vater zu sein. Johanna wird es unheimlich, und sie holt Karl aus dem Stall. Als die beiden wieder ins Haus kommen, ist das Mädchen verschwunden.

Als Hermann am Abend nach Hause kommt, ist er verwundert. Seit wann wird auf dem Fallerhof die Haustüre abgeschlossen? Doch Karl meint, reine Vorsichtsmaßnahme, vielleicht war das Mädchen eine Kriminelle? Die nur den Hof ausgekundschaftet hat, damit ihn dann andere leer räumen können?

Toni sitzt auffällig schweigsam am Stammtisch. Obwohl die anderen unbedingt wissen möchten, was er hat, lässt er nichts verlauten. Als Hermann später in den Löwen kommt, zieht ihn Toni ins Nebenzimmer. Er muss dringend mit Hermann vertraulich reden: Die fremde Besucherin war auch im Sägewerk. Auf der Suche nach ihrem Vater, Heinz Faller!