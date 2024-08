Folge 427: Sophie

Heinz erklärt Johanna, dass er überhaupt keine Ahnung hatte, dass eine von Mechthilds Töchtern auch seine Tochter ist. Schließlich hat Mechthild ihm gegenüber auch nie eine Andeutung gemacht! Er ist so aufgewühlt, dass er nicht einmal in die Säge zum Arbeiten fahren kann. Er geht wieder in sein Zimmer und denkt nach.

Franz weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Seit Wochen möchte er sich mit Heinz und Hermann treffen. Allerdings hatte Hermann bislang immer fadenscheinige Gründe vorgeschoben, nicht zu kommen. So war Franz überzeugt, Hermann würde nichts an einem Treffen der Brüder liegen. Doch nun ruft Hermann im Forellenhof an und macht es ganz dringend. Schon am selben Abend soll Franz auf den Fallerhof kommen, mehr sagt Hermann nicht!

Hermann ermahnt Toni erneut, nichts davon verlauten zu lassen, dass Heinz vielleicht der Vater von Sophie ist. Sollte irgend jemand etwas davon wissen, kann er es ja wohl nur von Toni haben - die Familie hält schließlich dicht! Toni verspricht, seinen Mund auch weiter zu halten. Doch am Abend erzählt Zimmermann im Löwen allen vom unehelichen Kind von Heinz!