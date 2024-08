Folge 405: Unter Wölfen

Karl, Bea, Johanna und Hermann schauen sich den Wolfsfilm von Eva und Nico an. Alle außer Johanna sind skeptisch. Denn die Aufnahmen zeigen zwar den Schwarzwald von seiner schönsten Seite, aber bislang keinen Wolf. Als dann plötzlich Wolfsgeheul auf dem Band zu hören ist, gerät Hermann in Euphorie: Er will den Wolf unbedingt sofort vermarkten - die ganze Welt soll ihn sehen!

Ludwig soll Wolf beim Füttern der Fische helfen. Doch Franz ist darüber gar nicht begeistert. Ludwig wird im Hotel gebraucht und Fische füttern ist gar nicht seine Aufgabe. Abgesehen davon ist Franz glücklich. Im Mai hat der Forellenhof endlich schwarze Zahlen geschrieben und für den Sommer sind schon viele Reservierungen eingegangen.

Als Hermann im Wohnzimmer auf Eva und Nico trifft, will er sie gleich wieder in den Wald schicken. Was bringt es, in der Stube an Konzepten zu feilen, wenn draußen der Wolf nur darauf wartet, gefilmt zu werden? Und tatsächlich, als Eva und Nico wieder auf ihrem Posten im Wald sind, schleicht sich etwas an. Ob es der Wolf ist, den sie vor die Linse bekommen?