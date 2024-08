Folge 404: Im Visier

Sebastian und Albert finden im Wald ein totes Reh - ob da Wilderer am Werk waren? Sie gehen gleich auf den Hof und sagen Bescheid. Karl fährt sofort hin und bringt das tote Tier erst einmal auf den Hof. Eva, die gerade mit Nico zu Besuch ist, freut sich schon auf Rehbraten. Aber Hermann will das tote Tier zum Abdecker bringen. Wer weiß, woran es gestorben ist?

Nico macht sich auf die Suche nach einem Thema für den Film, den er mit Eva drehen möchte. Am Stammtisch im Löwen bekommt er alle möglichen Ratschläge. Mit denen er natürlich nichts anfangen kann. Doch dann erzählt Ludwig was von einem Wolf, der in der Gegend sein Unwesen treiben soll. Nico bekommt leuchtende Augen. Ein Film über den Wolf im Schwarzwald.

Gleich macht er sich mit Eva daran, ein Konzept zu schreiben. Doch es gibt noch andere, die sich für den Wolf interessieren - Albert und Sebastian. Die beiden schleichen zu Johannas Tiefkühlschrank und klauen ein Stück Fleisch. Nachdem sie es in der Mikrowelle aufgetaut haben, gehen sie damit in den Wald. Sie haben auch noch ein Tarnnetz dabei, damit sie sich verstecken können. Als sie sich der Stelle nähern, an der sie das tote Reh gefunden haben, kommen aus dem Wald plötzlich Geräusche. Ist vielleicht der Wolf in der Nähe?